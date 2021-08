Cursos sobre a xestión de soutos de castiñeiros para froito

Esta semana desenvólvense tres actividades formativas sobre a materia, dous organizados pola Xunta en Sober (Lugo) e Mazaricos (A Coruña) e outro da Asociación Forestal de Galicia no Monte demostrativo do Pico Sacro (Boqueixón, A Coruña)

O manexo dos castiñeiros para froito centran tres cursos programados esta semana, todos eles de carácter gratuíto pero con inscripción previa obrigada.

Repasamos a continuación as distintas actividades:

Curso sobre planificación e deseño das plantacións de castiñeiro de froito (Sober)

Desenvolverase na Casa de Cultura de Sober o martes 3 de agosto en horario de 10 a 14 horas. Está organizado pola Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal). O obxectivo da xornada é abordar as características das plantacións segundo a zona e o destino final do produto, así como informar sobre tratamentos para as árbores, tendencias de mercado e outras cuestións de interese para os produtores.

O programa da xornada ten un apartado sobre a planificación, onde se abordarán as variedades priorizadas de castiñeiros para froito, os principais polinizadores, as condicións óptimas do solo, a orientación das plantacións e os indicadores de vexetación. No tocante ao apartado de repoboación, analizaranse as mellores técnicas de roza, preparación do terreo e replanteo.

Na parte de plantación, trataranse aspectos como os portaenxertos e daranse consellos para o correcto cultivo destas árbores. Por último, tamén se abordarán outras recomendacións como o tipo de rego ou fertilizantes a usar neste tipo de plantacións.

Os interesados en anotarse ao curso poderán poñerse en contacto coa Axencia Galega de Calidade Alimentaria a través do teléfono 881 99 72 79 ou no enderezo electrónico [email protected]

Curso sobre nocións básicas para o aproveitamento dos soutos (Mazaricos)

O local social de Lugarnovo (Mazaricos) acolle este venres 6 de agosto un curso sobre nocións básicas para o aproveitamento dos soutos. A actividade, que se desenvolverá en horario de 16.30 a 20.30 horas, abordará diversos conceptos como a comercialización, a gama de produtos, os circuítos de venda, a industrialización ou os mercados, así como os modelos de xestión, as variedades priorizadas, as pragas ou os programas de loita.

Os interesados en anotarse ao curso poderán poñerse en contacto coa Axencia Galega de Calidade Alimentaria a través do teléfono 881 99 72 79 ou no enderezo electrónico [email protected]