Cursos en Monforte sobre manexo do pastoreo en rumiantes

As accións formativas terán lugar os días 18, 19 e 20 de outubro en horario de mañá e o obxectivo é asesorar ao sector gandeiro para facer un bo uso do pasto como sistema de alimentación para abaratar os custos de produción e mellorar a calidade dos produtos finais das explotacións

A Consellería do Medio Rural, a través da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), organiza tres cursos sobre o manexo da alimentación de ruminantes a base de pastoreo no Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Monforte de Lemos. Ditas accións formativas celebraranse en horario de mañá, de 10:00 a 14:00 horas, os vindeiros días 18, 19 e 20 de outubro.

O obxectivo destes cursos é formar e asesorar ao sector gandeiro para facer un bo uso do pastoreo como método de alimentación óptimo para abaratar os custos de produción e mellorar a calidade dos produtos finais, baseándose nunha gandaría máis eficiente e respectando o medio ambiente. Neste senso, o programa dos cursos centrarase nos principios básicos e sistemas do pastoreo, cunha visita final a unha granxa que emprega esta técnica de alimentación.

Cabe apuntar que estas accións están dirixidas en xeral a persoas vinculadas profesionalmente coa agricultura, a gandería, a industria agroalimentaria e o sector forestal ou con expectativas de incorporación, en especial mozos e mozas do rural galego.

Redución de custos das explotacións

A Agacal, a través da formación non regrada e dentro do Plan de formación continua 2021, pretende contribuír á consecución do aumento da competitividade do sector agrícola e forestal tanto a nivel técnico como económico mediante a oferta de cursos coma estes.

A Consellería do Medio Rural conta cun plan de accións formativas e de transferencia para este ano 2021 que pode consultarse no seguinte enlace. Nesta páxina poden descargarse tamén as solicitudes de asistencia correspondentes, que neste caso deben remitirse cubertas ao enderezo electrónico [email protected]. Para consultar calquera dúbida pode chamarse ao teléfono 982889102.