Cursos de apicultura en Lugo

O apiario de Teixeiro, en Lugo, abre este domingo as súas portas para comezar o calendario de formación anual que imparte a Asociación Provincial Lucense de Apicultores (APLA) e que continuará cada último domingo de mes até o mes de decembro cunha programación variada e adaptada aos manexos a realizar no colmenar en cada época do ano.

O programa formativo combina charlas teóricas con prácticas nas colmeas que a Asociación ten na súa sede en Teixeiro. En febreiro falarase da normativa apícola en cuestións como as distancias que hai que manter para a instalación dun asentamento.

Os cursos son gratuitos e van desde a sanidade apícola até a alimentación ou o manexo das colmeas

En marzo e abril será o turno du curso de iniciación, cunha parte teórica e outra práctica. Na primavera tamén se abordará a temática da alimentación e a partición de colmeas; no verán falarase do manexo a facer nesta época do ano, mentres que no outono falarase da preparación para a invernada, de sanidade apícola e de alimentación.

Para máis información pódese contactar con APLA no teléfono 699 570 965 ou a través do email aplalucense@gmail.com.