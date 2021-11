Curso sobre a produción de cogomelos en troncos de castiñeiro e carballo en Folgoso do Courel

Data inicio: 12/11/2021

Data fin: 14/11/2021

Lugar: Estación Científica do Courel - USC, LU-651, Seoane do Courel, España

A Consellería do Medio Rural, a través da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, celebrará a semana que vén en Folgoso do Courel (Lugo) un curso sobre produción de cogomelos en troncos de castiñeiro e de carballo. A iniciativa terá lugar entre o venres 12 de novembro e o domingo 14 na Estación científica desta localidade lucense, en horario de 9:00 a 14:00 horas e de 15:30 a 18:30 horas.

O curso terá un total de 20 horas lectivas e será impartido polo Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo. A formación persegue dar a coñecer esta posibilidade produtiva compatible coa explotación da madeira e co aproveitamento da castaña, dado o pouco investimento inicial preciso para introducirse no mercado dos cogomelos. Así, no programa contémplanse contidos sobre as distintas especies de cogomelos que se cultivan en troncos, así como sobre a produción, a colleita e a postcolleita, entre outras cuestións. Inclúese, ademais, un taller de inoculación de shiitake e outro de inoculación de cogomelo ostra.

A acción está dirixida en xeral a calquera persoa vinculada profesionalmente cos sectores produtivos relacionados coa agricultura, gandaría, industria agroalimentaria e cadea forestal-madeira, así como á mocidade do medio rural galego e persoas con expectativas de incorporación ao sector.

Inscrición

As persoas interesadas poden inscribirse cubrindo a solicitude que atoparán neste enlace e enviándoa ao enderezo electrónico cfea.guisamo@edu.xunta.es. Os interesados en asistir poderán solicitar calquera información adicional chamando ao teléfono 881 881 043.

O curso inclúese dentro do plan de formación da Consellería do Medio Rural para este ano 2021. A oferta formativa pode consultarse aquí.