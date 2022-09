Curso sobre produción de castaña

O concello lucense de Outeiro de Rei acollerá o vindeiro 1 de outubro unha xornada técnica adicada á produción de castaña. O curso desenvolveráse durante todo o día na Casa da Cultura da localidade e participarán especialistas de distintas zonas de España onde se produce castaña (Galicia, Asturias, Castela e León) así como de Portugal.

Entre os contidos que se abordarán están os tratamentos e manexo dos soutos, a tolerancia das plantas de castiñeiro a enfermidades como o chancro ou a avispiña ou a adaptación ao cambio climático.

As inscricións para participar nesta xornada formativa poden facerse a través do email campolabsl@gmail.com ou do whatsapp 654142938.

Programa completo: