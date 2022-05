A Consellería do Medio Rural -a través da Axencia Galega da Calidade Alimentaria- ten previsto celebrar a semana que vén no Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo, no concello coruñés de Bergondo, un curso sobre primeiros auxilios no sector agroforestal. Dita formación celebrarase en horario de tarde -de 16,00 a 20,00 horas- os vindeiros xoves 19 e venres 20 de maio.

O obxectivo do curso é resolver de maneira efectiva situacións derivadas de accidentes no sector agroforestal e familiarizar aos asistentes con técnicas de soporte vital básico. Así, darase unha formación sobre a anatomofisioloxía e a postura lateral de seguridade, para logo levar a cabo prácticas de manobras de mobilización e recuperación, vendaxes e reanimación cardiopulmonar.

Estas iniciativas están dirixidas en xeral a calquera persoa vinculada profesionalmente cos sectores produtivos relacionados coa agricultura, gandaría, industria agroalimentaria e cadea forestal-madeira, así como a mozos e mozas do medio rural galego e a persoas con expectativas de incorporación ao sector.

Cómpre lembrar que a Consellería do Medio Rural contacun plan de accións formativas e de transferencia para este ano 2022 que pode consultarse no seguinte enlace: https://ovmediorural.xunta.gal/gl/consultas-publicas/accions-formativas. Precisamente nesta páxina pode atoparse o referido curso e descargar a solicitude de preinscrición correspondente, que debe remitirse cuberta ao enderezo electrónico cfea.guisamo@edu.xunta.gal. Os interesados en obter información adicional poden chamar ao teléfono 881 881 043.