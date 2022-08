Curso sobre pragas e enfermidades na apicultura

O Sindicato Labrego Galego organiza a comezos de setembro en Lugo un curso sobre as principais pragas e enfermidades que afectan ás colmeas. A formación, que é de balde, terá lugar durante o sábado 3, domingo 4 e sábado 10 de setembro en horario de mañá (de 10 a 14 horas) no local do SLG ubicado na rúa Miguel de Cervantes.

Poden acceder a este curso de formación persoas laboralmente activas: empregadas, autónomas e demandantes de emprego. Excluído o persoal das administracións públicas. As inscricións están abertas a través do número de teléfono 982231154 e do email lugo@sindicatolabrego.gal.