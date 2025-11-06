Curso sobre oportunidades de negocio en espazos naturais

Os días 14 e 15 de novembro terá lugar o Curso Oportunidades de negocio en espazos naturais: Emprendemento sostible e desenvolvemento económico, financiado polo plan de Transferencia Tecnolóxica de AGACAL/Medio Rural e organizado polo Servizo provincial de Montes de Ourense en colaboración co Parque Natural Baixa Limia – Serra do Xurés.
A finalidade desta formación é capacitar ás persoas participantes para a identificación, avaliación e desenvolvemento de oportunidades de negocio nos espazos naturais, promovendo o emprendemento sostible e o respeto polo ambiente. Tamén coñecerán modelos de negocio que, ademáis de rendibles, contribúen a conservación dos recursos naturais e ao desenvolvemento das comunidades locais.
O curso será impartido por Alba Lombao, xefa da área de parques naturais de Ourense (Consellería MA e CC – Xunta de Galicia); Belén Liste, xerente do GDR Alto Narcea Muniellos (Asturias), e Ana Llano, presidenta da Asociación española de ecoturismo
Levarase a cabo no Edificio Multiusos Municipal (Estrada de Portugal, 31-33 – Lobios, Ourense) e é preciso inscribirse na web de Foagro co código TT2025F1320009.