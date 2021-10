Curso sobre a normativa para comercializar mel

A Consellería do Medio Rural, a través da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), celebrará un curso sobre a normativa relativa ao mel de cara a súa comercialización no concello coruñés das Pontes de García Rodríguez. Esta formación, coordinada pola oficina agraria comarcal de Ferrol, terá lugar na Casa do Mel de Goente en horario de 10:30 a 14:00 horas e de 15:30 a 19:00 horas.

Así, o obxectivo principal deste curso é dar a coñecer as normativas legais relativas ao mel en canto a calidade, venda, etiquetaxe e selo de calidade. Durante a xornada, os asistentes tamén poderán aprender dun xeito teórico-práctico a identificar as adulteracións máis correntes do mel e analizar os beneficios de obter produtos de boa calidade.

Esta iniciativa está dirixida a calquera persoa vinculada profesionalmente ou con expectativa de incorporación aos sectores produtivos relacionados coa agricultura, gandaría, industria agroalimentaria e cadea forestal-madeira, así como aos mozos e mozas do rural galego interesados neste eido.

Para inscribirse pódese descargar a solicitude nesta ligazón e remitila cuberta ao enderezo electrónico [email protected]. Para máis información, poden chamar ao teléfono 981 337 044.