Curso sobre normativa básica das xuntas reitoras das comunidades de montes

Divulgar e aclarar dúbidas sobre a normativa básica que deben seguir as xuntas reitoras das comunidades de montes veciñais en Galicia, é a temática do novo curso que organiza o servizo de montes e distrito forestal IX Lugo-Sarria da Consellería do Medio Rural.
Esta acción formativa forma parte das Cadeiras de Divulgación Forestal Outono 2026 e impartirase o vindeiro xoves 17 de setembro pola tarde no salón de actos do edificio administrativo da Xunta de Galicia en Lugo (Ronda da Muralla nº 70).
Velaquí o programa:
16:00 horas: Aspectos normativos dos montes veciñais en man común e das xuntas reitoras.
Lucía Belver Quiroga (Xefa do servizo xurídico da consellería do Medio Rural en Lugo)
18:00 horas: Aspectos técnico-administrativos da xestión dos montes veciñais en man común.
Santiago Fraga Sáenz (Enxeñeiro de Montes – Xunta de Galicia
Para poder participar deberase preinscribir no seguinte enderezo de FORAGRO buscando polo nome ou código da xornada:
https://foagro.xunta.gal/foagro/inscripcion/publica/accionsFormativas
Para máis información pódese contactar no teléfono 982-828626 ou xbruna@xunta.gal
Esta acción formativa está impulsada polo servizo de montes e o distrito forestal IX Lugo-Sarria e aprobada dentro do plan de formación e transferencia da consellería do Medio Rural 2026 a través de AGACAL. Conta co cofinanciamento da UE a través do FEADER (60%).