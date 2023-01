Curso sobre melloras técnicas na produción de pataca en Coristanco

A Consellería do Medio Rural organiza a semana que vén un seminario enfocado á mellora das técnicas de produción de pataca en Coristanco. Celebrarase o luns 16 e martes 17 de xaneiro no edificio municipal de usos múltiples do municipio. Este curso contará con mesas redondas e expertos tanto galegos como da Bretaña francesa que contribuirán á transferencia de coñecementos e experiencias na produción de pataca. Nos dous días seguintes levarase a cabo o mesmo seminario en Xinzo de Limia. Os interesados poderán inscribirse, no caso de Coristanco, chamando ao Concello no teléfono 981 733 051 ou contactando ao 659426350.

O obxectivo destes encontros é reflexionar sobre as técnicas de cultivo da pataca ao tempo que se busca establecer liñas estratéxicas para a implementación de técnicas de cultivo que optimicen os rendementos e a conservación dos solos. Outra das metas é instaurar canles de cooperación entre os produtores que contribúan á mellora dos sistemas de produción, almacenamento e comercialización.

No primeiro día abordaranse temas como os criterios de traballo do solo, os labores preparatorios para o cultivo da pataca ou os sistemas de plantación. No segundo día trataranse temas como o plan de fertilización da pataca, o tratamento e coidados das plantacións ou o uso dos fitosanitarios. Ambas as xornadas complementaranse con visitas ao campo e mesas redondas.

Programa do evento:

Luns 16 de xaneiro

9.30h. Presentación do seminario

10.00h. Criterios sobre o traballo do solo: Rotación de cultivos nas parcelas de pataca (cultivos de inverno e cultivos posteriores á pataca). Philippe Dolo, Técnico de Bretagne Plants

10.45h. Labores preparatorios do solo para o cultivo da pataca. Philippe Dolo, Técnico de Bretagne Plants

11.30h. Pausa-café

12.00h. Sistemas de plantación da pataca. Consellería do Medio Rural

13.00h. Mesa redonda: Experiencias do cultivo da pataca en Bretaña e en Bergantiños

16.00h. Visita a parcelas de pataca (rotación de cultivos, analítica de solos…)

18.00h. Conclusión das visitas e síntese do tratado na xornada

Martes 17 de xaneiro

10.00h. Plan de fertilización da pataca. Consellería do Medio Rural.

10.45h. Tratamento e coidados da pataca de sembra. Philippe Dolo, Técnico de Bretagne Plants

11.30h. Pausa-café

12.00h. O uso dos fitosanitarios (herbicidas, funxicidas e insecticidas) no cultivo da pataca. Consellería do Medio Rural

13.00h. Mesa redonda: Experiencias do cultivo da pataca en Bergantiños e Bretaña. Produtores da Bretaña e de Bergantiños

16.00h. Visita de estudo: Almacenamento e conservación da pataca

18.00h. Conclusión das visitas e síntese do tratado na xornada

19.00h. Clausura