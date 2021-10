Curso sobre mantemento de maquinaria e útiles de xardinaría e arboricultura

Data inicio: 18/10/2021

Data fin: 22/10/2021

Lugar: CFEA Guísamo, Lg. Bos, Bergondo, España

A Consellería do Medio Rural, a través da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), organiza para a vindeira semana un taller temático sobre o mantemento de maquinaria e útiles de xardinaría e arboricultura. Celebrarase do luns 18 ao venres 22 de outubro no Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo, no concello de Bergondo, en horario de 16:00 a 21:00 horas.

Así, ao longo das 20 horas que ten este curso, abordaranse cuestións como a tipoloxía de ferramentas e útiles de uso cotiá en xardinaría e arboricultura e o mantemento das mesmas, analizando concretamente as tesoiras de poda, as máquinas segadoras, os escarificadores e as rozadoiras e corta-bordos. Tamén se darán nocións básicas de prevención de riscos e primeiros auxilios.

Formularios de inscrición

A Consellería do Medio Rural conta cun plan de accións formativas e de transferencia para este ano 2021 que pode consultarse no seguinte enlace. Nesta páxina poden descargarse tamén as solicitudes de asistencia correspondentes, que neste caso deben remitirse cubertas ao enderezo electrónico [email protected]. Para consultar calquera dúbida pode chamarse ao teléfono 881881045.

Estas accións formativas están dirixidas en xeral a persoas vinculadas profesionalmente coa agricultura, a gandería, a industria agroalimentaria e o sector forestal ou con expectativas de incorporación, en especial mozos e mozas do rural galego.

A Agacal, a través da formación non regrada e dentro do Plan de formación continua 2021, pretende contribuír á consecución do aumento da competitividade do sector agrícola e forestal tanto a nivel técnico como económico mediante a oferta de cursos coma estes.