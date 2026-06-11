Curso sobre instalación de invernadoiros do tipo “túnel de eiruga” en Ponte Caldelas

O Sindicato Labrego Galego (SLG) organiza unha actividade formativa sobre a instalación e manexo dos invernadoiros de tipo “túnel de eiruga”. As formacións terán lugar os días 25, 26 e 27 de xuño Centro Cultural de Forzáns, no concello de Ponte Caldelas.
A actividade é totalmente gratuíta e será impartida polo especialista Tomas Wyatt. A inscrición xa está aberta e pódese realizar a través do enderezo electrónico agrotecnico@sindicatolabrego.gal ou do teléfono móbil 669 80 84 18.
Os túneles de tipo eiruga están formados por arcos paralelos que, partindo dende o chan, únense entre si mediante perfís cilíndricos. Eso permite crear estruturas ríxidas que facilitan a ventilación lateral de forma natural. Entre os contidos que se van tratar no curso, destacan os seguintes:
– Introdución técnica aos túneles eiruga: usos, variantes e adaptación a distintos contextos
– Selección e preparación do terreo
– Construcción dun molde para os arcos e outros elementos da estrutura
– Instalación da estrutura e colocación do plástico
– Instalación de sistema de entitorado
Na parte práctica, os participantes poderán visitar as instalacións de Horta da Agra, un proxecto promovido por afiliados do SLG e que ven de poñer en marcha o cultivo de diferentes hortalizas para envasalas en formato mezclum e comercializalas en puntos de distribución.
A actividade conta co financiamento do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA) e conta coa colaboración na parte organizativa da Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) e do departamento de Formaciòn Agroalimentaria do MAPA