Curso sobre estruturas de entramado lixeiro en madeira

O Clúster da Madeira e o Deseño de Galicia (CMD) e a Fundación Laboral da Construción impulsan unha nova formación especializada para profesionais dos sectores da madeira e da construción. O curso “Construcción de Estructuras de Entramado Ligero de Madera” comezará o próximo 26 de setembro coa parte teórica, que se desenvolverá en liña, mentres que as sesións prácticas presenciais terán lugar do 23 ao 27 de novembro nas instalacións da Fundación Laboral da Construción, en Santiago de Compostela.
A iniciativa conta con 16 prazas e o prazo de inscrición permanecerá aberto ata o 25 de setembro ou ata completar as prazas dispoñibles. O programa suma 55 horas, das que 40 serán presenciais (24 de contidos teóricos e 16 prácticas) e outras 15 se impartirán en liña.
A formación está orientada a capacitar técnicos e operarios en activo na elaboración e montaxe de elementos prefabricados de entramado lixeiro de madeira e na súa aplicación en edificios de consumo enerxético case nulo. Os participantes abordarán as propiedades físicas e mecánicas da madeira, os produtos empregados na construción, os diferentes sistemas de entramado e a interpretación de planos de montaxe e produción.
O programa inclúe tamén coñecementos sobre cimentación, illamento, revestimentos, carpintarías e acabados, así como aspectos relacionados coa durabilidade, resistencia ao lume, estanqueidade, acústica, corrosión e seguridade e saúde.
Segundo os promotores, a iniciativa responde á necesidade de ampliar as competencias profesionais ante o crecemento da construción con madeira e o avance cara a modelos máis industrializados, eficientes e sostibles.