Curso sobre estratexias de marketing para a potenciación de marcas agroalimentarias

A Consellería do Medio Rural, a través da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), organiza un curso sobre estratexias de marketing como ferramentas para potenciar o valor das marcas comerciais no ámbito agroalimentario. A iniciativa está previsto que se desenvolva no pazo de Quián, situado en Sergude (Boqueixón), os vindeiros días 23 e 24 de xullo.

O curso, que contará cunha duración de 15 horas, centrarase en mostrar como a marca xera valor, a través do coñecemento do marketing e do branding, que se refire ao proceso de construción da personalidade dunha marca. Así, en sesións eminentemente prácticas proporcionaranse ferramentas e accións dentro da área da creación e a potenciación do valor da marca motivando a cada un dos participantes para que incorpore á súa actividade produtiva as estratexias aprendidas.

O obxectivo, en definitiva, é que melloren a súa competitividade e a posta en valor dos seus produtos e que comprendan a importancia e impacto que teñen os novos hábitos de consumo, orientados cara á sustentabilidade e os produtos de proximidade ou con selos de calidade.

Canto aos participantes, a acción está dirixida a persoas vinculadas profesionalmente coa agricultura, a gandería, a industria agroalimentaria e o sector forestal ou con expectativas de incorporación, en especial mozos e mozas do rural galego.

Así, os interesados en anotarse poderán facelo remitindo unha solicitude cos seus datos ao correo electrónico [email protected]. Para consultar calquera dúbida, pódese contactar co teléfono 981540062. O modelo de solicitude pode atoparse na páxina web que recolle as accións formativas e de transferencia organizadas pola Consellería do Medio Rural neste ano 2021.