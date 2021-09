Curso sobre cultivo da oliveira en ecolóxico en Galicia

A Consellería do Medio Rural, a través da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), organiza esta fin de semana no concello ourensán de Vilamarín un curso de olivicultura ecolóxica. Previsto dende o sábado 2 de outubro ao domingo 3 no Pazo do Rego, o departamento de Protección da Calidade Diferenciada da Agacal será o encargado de impartilo en horario de mañá e tarde, cun total de 20 horas lectivas.

O obxectivo da iniciativa é dotar de recursos aos olivicultores que queiran desenvolver a súa actividade na agricultura ecolóxica. Así, os contidos arrancarán cunha introdución sobre este modo de produción para seguir tratando as pragas e enfermidades que afectan as oliveiras, así como os métodos ecolóxicos para combatelas. Seguidamente falarase da nutrición ecolóxica a base de compost, fertilizante en verde e de fertilizantes ecolóxicos radiculares e foliares. Por último, abordarase o control ecolóxico de malas herbas.

Canto aos participantes, a acción están dirixida en xeral a persoas vinculadas profesionalmente coa agricultura, a gandería, a industria agroalimentaria e o sector forestal ou con expectativas de incorporación, en especial mozos e mozas do rural galego.

Para inscribirse pódese descargar a solicitude nesta ligazón e remitila cuberta ao enderezo electrónico [email protected]. Os interesados en obter información adicional poden chamar ao teléfono 981540282.