Curso sobre control da vespa velutina o vindeiro luns en Monforte

Gonzalo Calvo e Sandra Rojas impartirán a xornada formativa, centrada nos sistemas existentes para a loita nos apiarios e a protección das colmeas, así como o mantemento das arpas eléctricas e os distintos atraíntes recomendados segundo a época do ano

O Centro de Formación e Experimentación Agroforestal (CFEA) de Monforte de Lemos acollerá o vindeiro luns, 27 de setembro, unha xornada formativa sobre o control da vespa velutina e os distintos métodos para a protección das colmeas.

O curso, de 5 horas de duración, desenvolverase nas instalacións do centro en horario de 4 da tarde a 9 de noite. Se o tempo acompaña faranse prácticas no colmear, polo que as persoas interesadas en participar deberán levar traxe.

Os encargados de impartir o curso serán Gonzalo Calvo, veterinario da Asociación Galega de Apicultura, e Sandra Rojas, bióloga da Universidade de Vigo e responsable de coordinar o programa Stop Vespa Velutina.

A xornada de formación é de balde e as solicitudes para poder participar deberán ser enviadas ao correo electrónico [email protected], adxuntando o seguinte formulario en pdf e asinado. O prazo límite para anotarse é o día 26 de setembro.

O curso forma parte da oferta formativa do centro para este ano e está financiado ao 75% con fondos europeos a través do FEADER.