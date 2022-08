A Fundación Juana de Vega organiza un curso sobre canles curtas de comercialización no sector agroalimentario. Ofrécense dúas modadalidades de participación, online e semipresencial (35 horas de formación online e 3 sesións presenciais de 3 horas na sede da Fundación). As persoas interesadas poden inscribirse ata o 7 de setembro.

A actividade enmárcase no proxecto Erasmus + ‘Foodimprove iders’. A parte online do curso inclúe 8 módulos:

– Presentación do proxecto.

– Seguridade alimentaria.

– Xestión

– Etiquetado.

– Cadeas alimentarias alternativas.

– Procesado do alimento.

– Marketing.

– Casos de estudo (4 conferencias web de 30 minutos cada unha sobre os seguintes temas: market place, comedores escolares, agrupación de produtores e grupos de consumidores).

As sesións presenciais abordarán cuestións de branding (xestión da marca e do seu posicionamento) e de marketing (produto, promoción e distribución). Tamén están previstas visitas técnicas a empresas locais.

As persoas interesadas poden consultar toda a información do curso e inscribirse no formulario habilitado na web da Fundación Juana de Vega.