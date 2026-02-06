Curso online de benestar animal para persoal que manexa gando bovino

A formación en benestar animal é un requisito fundamental para garantir unhas condicións adecuadas de manexo dos animais vivos e para cumprir coa normativa vixente en materia de protección animal.
AGACA imparte, entre o 16 de marzo e o 6 de abril de 2026, o curso de Benestar animal para persoal que manexa gando bovino, cunha duración de 20 horas lectivas e en modalidade de teleformación. Está homologado pola Consellería do Medio Rural e permite adquirir os coñecementos necesarios sobre características da produción bovina, sanidade animal, hixiene e bioseguridade, manexo, xestión ambiental e loita contra o cambio climático das explotacións, rexistro de información e documentación e normativa vixente no ámbito europeo, nacional, autonómico e local relacionada.
O prazo de inscripción está aberto ata o 24 de febreiro completando este formulario.
O curso está dirixido principalmente a:
-
Persoal que manexa gando bovino.
Duración:
- 20 horas de formación que deben cursarse do 16/03/2026 ao 06/04/2026.
Pago:
- Curso non subvencionado.
Temario:
1. Características da produción bovina:
a) Morfoloxía e fisioloxía do gando bovino.
b) Alimentación e sistemas de aloxamento.
c) Comportamento animal e hábito dos bovinos.
2. Sanidade animal, hixiene e bioseguridade:
a) Bioseguridade en explotacións de gando bovino e boas prácticas de hixiene.
b) Actuacións na prevención de enfermidades animais e zoonose.
c) Inspección e observación de animais enfermos.
d) Recoñecemento dos síntomas/síndromes asociados ás enfermidades de declaración obrigatoria. Vixilancia pasiva e obrigacións de comunicación ás autoridades competentes.
e) Medidas de loita contra enfermidades animais.
f) Interacción entre saúde animal e humana.
g) Interacción co benestar animal.
h) Resistencia aos tratamentos, incluída a resistencia antimicrobiana e as súas consecuencias.
3. Manexo:
a) Manexo no período post-cubrición.
b) Manexo no pre-parto, parto e puerperio.
c) Manexo do destete.
d) Manexo da fase de cebo.
e) Manexo durante o muxido.
4. Xestión ambiental e loita contra o cambio climático das explotacións.
a) Almacenamento de estercos.
b) Xestión de estercos.
c) Xestión de compostos nitroxenados.
d) Xestión de emisións, ruídos e cheiros.
e) Consumo de auga e enerxía.
5. Rexistro de información e documentación.
6. Normativa vixente no ámbito europeo, nacional, autonómico e local relacionada.
Esta formación é necesaria para dar cumprimento á normativa estatal e europea sobre benestar animal no manexo de gando bovino, que esixe que as persoas responsables destas tarefas conten cunha formación específica e acreditada.
Máis información e contacto: 609 07 01 35 e/ou 621 15 27 22