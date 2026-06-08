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Curso na Estrada de iniciación á fruticultura ecolóxica

A actividade será impartida por Marcos Besada na Estrada e está dirixida a persoas traballadoras, autónomas e desempregadas

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Campo Galego
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O Sindicato Labrego Galego organiza un curso gratuíto na Estrada (Pontevedra) unha formación de iniciación á aprendizaxe de fruticultura ecolóxica. As sesións serán os días 11 e 18 deste mes de xuño, e o 24 de setembro e 29 de outubro, no horario de15:30 a 19:30 horas. A organización recomenda asistir todos os días.

A formación está dirixida a persoas traballadoras, autónomas e desempregadas e será dirixida por Marcos Besada. Para asistir é preciso inscribirse en aestrada@sindicatolabrego.gal ou en 659 21 15 23.

A actividade conta co financiamento do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA).
FRUTICULTURA_AESTRADA

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