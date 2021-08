A Consellería do Medio Rural organiza ao longo do mes de setembro e outubro un curso gratuíto en 11 concellos da Ribeira Sacra para achegar os coñecementos sobre o mundo do viño ao público xeral.

As inscripcións péchanse con 10 días de antelación á data prevista no concello correspondente. Para máis información e inscribirse enviar un email a [email protected]