Curso gratuíto da Xunta sobre comercialización de viños ecolóxicos

A Consellería do Medio Rural, a través da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), ten previsto organizar un curso sobre comercialización de produtos de viticultura ecolóxica. A acción formativa desenvolveríase os vindeiros días 26 e 27 de agosto na Estación Experimental de Viticultura e Enoloxía de Ribadumia, localizada na parroquia de Leiro (Ribadumia, Pontevedra) en horario de mañá e tarde.

O curso está dirixido a calquera persoa vinculada profesionalmente cos sectores produtivos relacionados coa agricultura, gandaría, industria agroalimentaria e cadea forestal-madeira, así como mozos e mozas do medio rural galego e persoas con expectativas de incorporación ao sector.

Ao longo das 13 horas de duración desta acción formativa, o curso abordará distintos temas como a situación do mercado dos produtos de viticultura, o novo regulamento de produción ecolóxica ou a comunicación ambiental de produtos ecolóxicos. Ademais, contará cunha parte práctica na que se visitará unha das bodegas da zona.

Con esta programación, o obxectivo principal do curso é axudar a comprender aos viticultores as posibilidades de comercialización dos seus produtos a través de novas canles e posibilidades de introdución no mercado, así como as novas tendencias e demandas do mercado neste eido.

Todos os interesados poderán anotarse no curso cubrindo a solicitude dispoñible na páxina web da Consellería do Medio Rural. Esta deberá remitirse finalmente ao correo electrónico [email protected] Tamén poden chamar ao número 981 540 282 para máis información.