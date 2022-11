Curso en Xinzo de Limia para obter a capacitación profesional en actividades auxiliares en agricultura

O vindeiro 13 de decembro comezará no Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro do Inorde, situado en Xinzo de Limia, un curso de formación en “Actividades Auxiliares de Agricultura”, logo de que o centro lograse a acreditación para impartir os certificados de profesionalidades nesta especialidade e na de agricultura ecolóxica.

O curso comezará o 13 de decembro e rematará o 19 de abril, cunha duración total de 388 horas, que serán impartidas en horario de mañá de 9.00 a 14.00 horas. A acción formativa está dirixida prioritariamente para desempregados, aínda que poden entrar ata un 25% de traballadores. As prazas dispoñibles que se ofertan son 15 e os participantes non precisan ter titulación de acceso. Unha vez finalicen o curso disporán dun certificado de profesionalidade de Nivel 1. Esta actividade está financiada pola Xunta de Galicia e o Ministerio de Educación e Formación Profesional.

Algúns exemplos de postos de traballo para os que habilitará ao alumnado este curso son: peón agrícola, peón agropecuario, peón en horticultura, peón en fruticultura, peón en cultivos herbáceos, peón en cultivos de flor cortada, peón de xardinaría, peón de viveiro, peón de centros de xardinaría, peón de campos deportivos…..

O obxectivo desta primeira acción formativa é executar operacións auxiliares en cultivos agrícolas seguindo instrucións de superiores ou plan de traballo, e cumprindo as medidas de prevención de riscos laborais, calidade e protección do medio ambiente. O módulo de prácticas profesionais non laborables do curso durará 40 horas.

A continuación deste curso, impartirase o de agricultura ecolóxica, que acredita ao alumnado cun certificado de profesionalidade de Nivel 2, polo que é imprescindible contar coa ESO, Competencias Clave N2 ou formación equivalente. No caso de non ter ningunha delas, tamén se poderá acceder ao curso se previamente se realizou este curso de actividades auxiliares de agricultura.