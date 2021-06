Curso en Monforte de inseminación artificial de gando vacún

Data inicio: 05/07/2021

Data fin: 09/07/2021

Lugar: CFEA - Centro de Formación e Experimentación Agraria de Monforte de Lemos, Rúa Alfredo Brañas, Monforte de Lemos, España

O Centro de Formación e Experimentación Agroforestal (CFEA) de Monforte de Lemos acollerá na semana do 5 ao 9 de xullo un curso sobre a técnica de inseminación artificial en gando vacún, tanto en vacas de leite como de carne.

O curso será impartido pola directora do centro, a veterinaria Estrella Rodríguez, e consistirá en 2 sesións teóricas en horario de tarde, de 16:00 a 20:00 horas, os días 5 e 6 de xullo, e clases prácticas de insemanación, que terán lugar o xoves 8 e o venres 9 de 10:00 a 14:00 horas. A formación completarase cunha viaxe o mércores 7 ás instalacións da empresa Xenética Fontao en Lugo.

Esta actividade formativa está dirixida a gandeiros e persoas vinculadas profesionalmente cos sectores agrícola e gandeiro, en especial a mozos e mozas do medio rural galego con expectativa de incorporación á actividade. É de balde e dá dereito a obter un certificado de asistencia.

As persoas interesadas en participar no curso poden inscribirse cubrindo o seguinte formulario e enviándoo por correo electrónico ao enderezo [email protected]. As reservas de praza tamén se poden facer por teléfono chamando ao 982889103, que é tamén o número habilitado para consultas e información.

Este curso está incluído nas actividades formativas e de transferencia de coñecementos e información da Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal) e está financiado con fondos do PDR 2014-2020.