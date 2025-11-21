Inicio / Leite / Curso en Lourenzá sobre mellora da rendibilidade nas granxas



Curso en Lourenzá sobre mellora da rendibilidade nas granxas

A sesión abordará a contabilidade básica das ganderías e ferramentas administrativas para mellorar a base territorial e experiencias

Curso en Lourenzá sobre mellora da rendibilidade nas granxas

O vindeiro luns, o Sindicato Labrego Galego e COAG organizan un curso de mellora da rendibilidade nas granxas da comarca (Lourenzá), que terá lugar o 24, 26 e 28 de novembro.

A formación conta co financiamento do Ministerio de Agricultura (MAPA). As inscricións aínda están abertas no teléfono 698 15 96 67 ou no correo lourenza@sindicatolabrego.gal. O lugar de realización é a Aula de Formación do Multiusos Ponte de Cuñas no horario de 16 a 20 horas.

Contidos do curso: contabilidade básica das gandarías; reducindo custes co pastoreo: ferramentas administrativas para mellorar a base territorial e experiencias; e experiencias de comercialización directa e transformación en orixe.

