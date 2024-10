Curso en liña gratuíto sobre cubertas vexetais en viña e froiteiras

“Cubertas e Ecorregímenes da PAC: Beneficios, Implementación e Solucións Prácticas” é o Webinar organizado pola Asociación Española de Agricultura de Conservación Chans Vivos (AEACSV) que se desenvolverá o próximo 30 de outubro.

Este Webinar, que se integra no marco do Convenio formativo desta entidade co Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, é gratuíto e está dirixido a técnicos, agricultores, persoal da administración, estudantes etc., interesados en aprender sobre Agricultura de Conservación e coñecer as técnicas para implantar as Cubertas Vexetais, os seus beneficios e consellos.

O webinar, de formato virtual, celebrarase de 16:30 a 19:30 h e conta con relatoras de primeiro nivel no tema das Cubertas Vexetais. Para participar é necesario inscribirse a través da web do Convenio.

O Programa do Webinar será o seguinte:

16:30. Benvida e Introdución ao Programa Formativo.

Jesús Gil Ribes. Presidente da Asociación Española Agricultura de Conservación Chans Vivos (AEACSV) e Representante do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.

16:40. Prácticas e Beneficios da Agricultura de Conservación. Desenvolvemento de Cubertas en España.

Óscar Veroz González. Director Executivo da Asociación Española Agricultura de Conservación Chans Vivos (AEACSV).

17:05. Ecorreximenes e Cubertas Vexetais: Estratexias do Ministerio para un Futuro Sostible.

Elena Vicente Pelado. Xefa de Área da Subdirección Xeral de Froitas e Hortalizas e Vitivinicultura do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.

17:30. Adaptación e Tipos de Cubertas Vexetais en Cultivos Leñosos.

Manuel Moreno García. Investigador da área de Recursos Naturais e Forestais do Instituto de Investigación e Formación Agraria e Pesqueira de Andalucía (IFAPA). Córdoba.

18:00. Cubertas Vexetais como Barreira Natural contra a Erosión.

María Xema Guzmán Díaz. Investigadora titular da área de Recursos Naturais e Forestais do Instituto de Investigación e Formación Agraria e Pesqueira de Andalucía (IFAPA). Granada.

18:30. Historias en Primeira Persoa: Transformando o Agro-ecosistema grazas ás Cubertas Vexetais.

Antonio Conde. Enxeñeiro Agrónomo e Agricultor. Castillo de Locubín, Xaén, Andalucía. Esther Ciria Monaj. Enxeñeira Agrónoma e Agricultora. Castillazuelo, Huesca, Aragón.

19:00. Sesión de Preguntas e Respostas.

19:30. Peche do Webinar.