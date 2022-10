Curso en Curtis sobre xestión dos soutos para a produción de castaña

O concello coruñés de Curtis acollerá un curso sobre “Xestión dos soutos para a produción de castaña”. A formación será impartida por membros do “Centro de Desenvolvemento Agroforestal de Riós (Ourense)” e realizarase o vindeiro día 10 de outubro en horario de 10:00 a 14:00 horas no Recinto Feiral de Curtis.

Entre os contidos explicarase a localización ideal, preparación do terreo e a plantación dos soutos así como o manexo do mesmo, as pragas e as súas doenzas.

O curso é gratuíto e os interesados en inscribirse deben poñerse en contacto co Concello de Curtis no 981 777 105 ou no 981 789 003.