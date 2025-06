O Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (IBADER) da Universidade de Santiago organiza un curso de verán sobre “Restauración da natureza: retos, estratexias e propostas de actuación”.

A formación impartirase do 7 ao 10 de xullo no Parque Natural do Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán.

Neste curso vanse expoñer proxectos que se están a desenvolver como exemplo de boas prácticas de conservación da biodiversidade e restauración ecolóxica, no cumprimento dos obxectivos e metas da Estratexia Europea de Biodiversidade, a Estratexia Europea de Infraestrutura Verde e o Regulamento Europeo de Restauración Ecolóxica, incluíndo dúas visitas guiadas, ao Parque Natural de Corrubedo e á Illa de Sálvora.

Máis información: no programa adxunto e na web de IBADER: Curso de Verán Restauración da Natureza

Fin prazo de matrícula: 27/06/2025.

Enlace ao proceso de matrícula: Matrícula Curso de Verán Restauración da Natureza