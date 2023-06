Curso de iniciación á apicultura na EFA Fonteboa

O Centro de Promoción Rural EFA Fonteboa, de Coristanco (A Coruña) , organiza á longo do mes de xullo un curso de iniciación á apicultura, dentro das actividades do programa CICAPIS.

Este curso vai dirixido a persoas que pretenden iniciarse nesta actividade e celebrarase as mañás dos sábados do mes de xullo. O curso será impartido por Carlos de Castro, coordinador de actividades do Cicapis.

As persoas interesadas en inscribirse deben chamar ao 981 73 30 51 ou enviar un email a fonteboa@fonteboa.es O prezo é de 60 euros (50 euros para socios).