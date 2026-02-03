Inicio / Forestal / Curso de implantación de QGIS na oficina técnica

Curso de implantación de QGIS na oficina técnica

O Colexio Oficial de Enxeñaría Técnica Forestal de Galicia (COETFG) organiza un curso de implantación de QGIS na oficina técnica (nivel básico). A formación desenvolverase do 7 ó 25 de marzo, en formato híbrido (presencial e online), cun total de 28 horas. As sesións presenciais serán na sede do COETFG, en Santiago, e as virtuais a través da plataforma Zoom.

O QGIS é un sistema de información xeográfico de software libre, válido para todo tipo de sistemas operativos. O curso abordará tódalas cuestións teóricas ligadas ó manexo do sistema, como cargar e visualizar datos, traballar con mapas, táboas, etc. Contará ademais cun módulo final con casos prácticos e cunha titoría online.

A actividade formativa conta con 16 prazas e a inscripción está aberta ata o día 3 de marzo ás 15 horas. As sesións presenciais do curso serán en xornada de mañá e tarde, en tanto as sesións online faranse de tarde de 17 a 19 horas:

– Sesións presenciais: 07, 14 e 21 de marzo de 2026

– Sesións en liña: 18 e 25 de marzo de 2026

O curso enmárcase no proxecto ‘Accións formativas e divulgativas dirixidas ó impulso do coñecemento e a competitividade da industria forestal – madeira en Galicia – COETFG 2025-2026’, financiado pola Axencia Galega da Industria Forestal XERA.

Imparte a actividade o enxeñeiro técnico forestal Fernando Enjamio. A inscripción, de carácter gratuíto, está dirixida a profesionais da industria forestal – madeira ou a estudantes vencellados con este sector

Podes ter máis información do curso na web do COETFG.

