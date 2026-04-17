Ata o 12 de maio permanece aberto o prazo de inscrición para o curso de implantación de QGIS na oficina técnica, nivel medio, impartido polo Colexio Oficial de Enxeñería Técnica Forestal de Galicia (COETFG).
A actividade, que conta con 16 prazas dispoñibles, ofrécese en formato mixto, con parte presencial e parte en liña, e unha duración total de 28 horas. As persoas que se inscriban terán que ter coñecementos básicos de QGIS, un sistema de información xeográfica de software libre que ten gran utilidade para traballos técnicos sobre o territorio.
A formación iniciarase o 16 de maio e impartirase ata o 3 de xuño. .A parte presencial desenvolverase en horario de mañá e tarde (16, 23 e 30 de maio), en tanto as xornadas en liña (27 de maio e 3 de xuño) serán de 17 a 19 horas.
O curso será impartido polo enxeñeiro técnico forestal Fernando Enjamio, quen xa se encargou a inicios deste ano doutro curso de QGIS, nivel básico, que ofreceu o COETFG. A formación inclúe titorías e casos prácticos.
A inscrición é sen custo e está aberta a calquera profesional do sector forestal – madeira, así como a estudantes ou titulados recentes do ramo.
A acción está cofinanciada pola Axencia Galega dá Industria Forestal XERA, no marco do proxecto ‘Accións formativas e divulgativas dirixidas ao impulso do coñecemento e a competitividade da industria forestal – madeira de Galicia. COETFG 2025 – 2026’.
Pode ampliarse máis información e solicitarse a inscrición a través da web do COETFG.