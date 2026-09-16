Curso de implantación de QGIS na oficina técnica, nivel medio

Durante este outono, o Colexio Oficial de Enxeñaría Técnica Forestal de Galicia (COETFG) ten previsto ofrecer unha serie de actividades formativas. A primeira en iniciarse é o curso de QGIS na oficina técnica (nivel medio), que arrancará o próximo sábado 3 de outubro e impartirase en horario de mañá e tarde outros tres sábados máis (17, 24 e 31 de outubro).
Trátase dun curso presencial de 32 horas, a impartir en Santiago de Compostela polo enxeñeiro técnico forestal Fernando Enjamio.
O prazo de inscrición para este curso permanece aberto ata o 28 de setembro (ou fin de prazas). As persoas que se inscriban terán que ter coñecementos básicos de QGIS, un sistema de información xeográfica de software libre que ten gran utilidade para traballos técnicos sobre o territorio.
A inscrición é sen custo e está aberta a calquera profesional do sector forestal – madeira, así como a estudantes ou titulados recentes do ramo.
A acción está cofinanciada pola Axencia Galega dá Industria Forestal XERA, no marco do proxecto ‘Accións formativas e divulgativas dirixidas ao impulso do coñecemento e a competitividade da industria forestal – madeira de Galicia. COETFG 2026 – 2027’.
Pode consultarse aquí o programa do curso e facer a inscripción na web do COETFG.
Próximos cursos
- Aula de marketing para profesionais da industria forestal – madeira (Inicio: 16 de outubro)
- Curso de manexo de Qfield como ferramenta de campo (Inicio: sábado 14 de novembro)
- Webinar: Análise da biomasa para a xestión de tratamentos selvícolas mediante clasificación por altura, baseada en datos fotogramétricos e de Lidar aéreo recollidos con Uavs (Decembro).
Toda a información dos cursos pode consultarse na web do COETFG.