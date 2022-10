O Sindicato Labrego Galego organiza en Ordes un curso de gandería rexenerativa, que se celebrará os días 10, 11, 12 e 13 de outubro en horar ode 10:30h a 14:30h. A formación, impartida polo experto Antonio Tucci, terá lugar no Museo do Traxe Juan José Linares (Praza do Campo da Feira 5)

Máis información e inscricións nos teléfonos 981 682 908 e 649 886 267 ou no email ordes@sindicatolabrego.com