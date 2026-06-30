Curso de gandería rexenerativa en Baralla

A gandería Josmar, situada en Baralla (Lugo), acollerá os días 23, 24 e 25 de xullo o curso “Genética360 – Vacas a Pasto”, unha formación especializada dirixida a gandeiros que buscan mellorar a rendibilidade das súas explotacións mediante unha selección máis eficiente do rabaño.
O curso será impartido polo gandeiro mexicano Daniel Suárez e combinará sesións teóricas e prácticas sobre animais reais. Os asistentes entenderán a “máquina vaca” e a súa adaptación á contorna, desenvolverán o ollo clínico para categorizar o seu gando, aplicarán o aprendido no campo, sobre animais reais e sabrán identificar que animais suman e cales restan.
A organización destaca que a formación pretende ofrecer unha nova visión da selección xenética, entendendo que a rendibilidade dunha gandería depende tanto da calidade dos pastos como da capacidade dos animais para transformalos en produción.
A inscrición ten un custo de 300 euros ata o 16 de xullo e de 350 euros a partir do día 17. Ademais, inclúe un bono de 50 euros para produtos Gallagher. As prazas son limitadas e as inscricións poden realizarse a través do correo regeneratour2026@gmail.com ou no teléfono 621 41 34 36.