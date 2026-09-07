Curso de formación sobre rexistro de masas frondosas consolidadas

O distrito forestal IX Lugo-Sarria organiza unha acción formativa sobre “Rexistro de masas frondosas consolidadas”. Este curso está previsto que se celebre o mércores 23 de setembro pola tarde na sala de Xuntas da Escola Politécnica Superior do Campus de Lugo da USC.
Programa:
16:00h Aspectos técnico-administrativo das masas consolidadas de frondosas autóctonas. José Joaquín Martel Muñoz-Cobos (Xefe do servizo de saúde e vitalidade do monte da CMR)
18:00h Silvicultura e xestión activa das masas consolidadas de frondosas autóctonas. Roque Rodríguez Soalleiro (Catedrático da USC)
Para poder participar deberase preinscribir no seguinte enderezo de FORAGRO buscando polo nome ou códigoda xornada:
https://foagro.xunta.gal/foagro/inscripcion/publica/accionsFormativas
Esta acción formativa está impulsada polo servizo de montes e o distrito forestal IX Lugo-Sarria e aprobada dentro do plan de formación e transferencia da consellería do Medio Rural 2026 a través de AGACAL. Conta coa colaboración da EPSE do campus de Lugo da Universidade de Santiago de Compostela e co cofinanciamento da UE a través do FEADER (60%).