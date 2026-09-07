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Curso de formación sobre rexistro de masas frondosas consolidadas

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Visita dos socios do proxecto ForestED a Maderas Gayoso (Vilalba), un dos poucos aserradoiros galegos especializados en castiñeiro.

O distrito forestal IX Lugo-Sarria organiza unha acción formativa sobre “Rexistro de masas frondosas consolidadas”. Este curso está previsto que se celebre o mércores 23 de setembro pola tarde na sala de Xuntas da Escola Politécnica Superior do Campus de Lugo da USC.
Programa:

16:00h Aspectos técnico-administrativo das masas consolidadas de frondosas autóctonas. José Joaquín Martel Muñoz-Cobos (Xefe do servizo de saúde e vitalidade do monte da CMR)

18:00h Silvicultura e xestión activa das masas consolidadas de frondosas autóctonas. Roque Rodríguez Soalleiro (Catedrático da USC)

Para poder participar deberase preinscribir no seguinte enderezo de FORAGRO buscando polo nome ou códigoda xornada:
https://foagro.xunta.gal/foagro/inscripcion/publica/accionsFormativas

Esta acción formativa está impulsada polo servizo de montes e o distrito forestal IX Lugo-Sarria e aprobada dentro do plan de formación e transferencia da consellería do Medio Rural 2026 a través de AGACAL. Conta coa colaboración da EPSE do campus de Lugo da Universidade de Santiago de Compostela e co cofinanciamento da UE a través do FEADER (60%).

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