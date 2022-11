Curso de formación sobre novas aplicacións tecnolóxicas que facilitan a xestión do gando

As novas ferramentas dixitais de xeolocalización e toma de datos do gando vacún estanse a implantar de cheo na cabana gandeira. Son un instrumento útil para a xestión do rabaño nas explotacións e a mellora da produtividade.

Pero para sacar o máximo partido a estas aplicacións é necesaria formación específica. Con este obxectivo, o próximo día 17 de novembro terá lugar na localidade do Arneiro (Cospeito) unha acción formativa destinada a titulares de explotacións de gando vacún, tanto de carne como de leite. O horario do curso será de 9 a 15 horas e para asistir é necesario inscribirse a través do número de whatsapp 644 586 245.

Baixo o título Xornadas de formación en aplicacións de xestión gandeira, o curso abordará os seguintes temas:

Presentación de ferramentas dixitais de xestión do gando (1 h)

Iniciación no seu uso nas explotacións (1 h)

Importancia dos índices produtivos e reprodutivos (2 h)

Práctica: análise dos datos das propias ganderías asistentes (1 h)

A PAC e as novas tecnoloxías como método de xustificación (1 h)

Esta xornada formativa está organizada polos servizos veterinarios da oficina agraria comarcal de Lugo dentro da programación de actividades de demostración e transferencia tecnolóxica da Consellería do Medio Rural. Será impartida pola empresa Innogando, unha star up galega que creou o colar intelixente Rumi. Nestes momentos, ademais, existen axudas para a implantación destas tecnoloxías nas explotacións.