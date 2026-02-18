Inicio / Carne / Curso de benestar animal en explotacións cunículas



Curso de benestar animal en explotacións cunículas

Coellos nunha explotación no concello lucense de Alfoz

ASESCU, a interprofesional do sector cunícola español, acaba de abrir a segunda convocatoria do Curso de Benestar Animal en Explotacións Cunícolas.

Ante a gran demanda existente, a organización lanza unha nova edición desta formación, que se impartirá en liña, nas seguintes datas: 16, 23, 24 e 26 de marzo en horario de 15:00 a 20:00 horas.

Este curso asegura a competencia requirida en materia de benestar animal, conforme á normativa sectorial vixente. Impartido por Organismo Autorizado pola Administración Pública.

Prazas limitadas. Inscricións abertas ata o 6 de marzo de 2026

Inscrición a través da seguinte ligazón: https://asescu.com/2daconvcursoasescubienestarexpcunicolas/

