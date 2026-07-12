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Curso de apicultura tradicional en Forcarei

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A asociación “Alarma Terra de Montes”, en colaboración coa Fundación Galicia Verde, organiza un monográfico sobre apicultura tradiconal, un curso que pretende recuperar a apicultura tradicional e o uso do corcho das sobreiras e o seu cultivo sostible.

A formación impartirase na Fundación Galicia Verde, en Leboso, no concello pontevedrés de Forcarei. Celebraranse dúas sesións formativas os días 19 e 26 de xullo; e outras dúas sesións no mes de setembro.

O monográfico será impartido por Xosé Manuel Durán. Máis info e inscricións:
tarabelasterrademontes@gmail.com

curso apicultura tradicional

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