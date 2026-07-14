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Cuñas Davia e Via Romana, elixidos mellores viños branco e tinto de Galicia

Esta tarde entregáronse os premios do certame Catas de Galicia

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260714_Pte_MRural_Catas_DCS-9O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou hoxe o sector vitivinícola como exemplo representativo da Galicia Calidade, e valorou que constitúe tamén unha peza esencial dun rural vivo e produtivo.

Así o sinalou esta tarde durante a súa participación na entrega de premios do certame Catas de Galicia, organizado pola Xunta e que recoñece os mellores viños, augardentes e licores da comunidade autónoma. No acto tamén participou a conselleira do Medio Rural, María José Gómez.

Nesta edición recibíronse 462 mostras, correspondentes a 152 empresas, a maioría de viño. Máis de medio cento de expertos participaron nas precatas e nas catas finais, que contaron cun panel final de 12 profesionais de recoñecido prestixio vinculados á enoloxía.

Finalmente Cuñas Davia,de Adegas Valdavia, SL, na DO Ribeiro, alzouse co Acio de Ouro ao Mellor Viño Branco de Galicia, mentres que Via Romana, de Adegas e Viñedos Vía Romana, SL, na DO Ribeira Sacra, logrou o Acio de Ouro ao Mellor Viño Tinto de Galicia.

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Velaquí os reusltados completos das Catas de Viños e Augardentes de Galicia 2026:

premiados catas 2026 1 premiados catas 2026 2

 

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