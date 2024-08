A cultura do cabalo protagoniza a romería de San Lourenzo, en Becerreá

Imaxe do anuncio do programa, co apoio da deputada de Cultura e o de Rural. / Fonte: Deputación de Lugo

Esta festividade contará cunha rapa e un programa de conferencias sobre o cabalo galego e o seu uso no monte, a partir das experiencias de Puraga, dos comuneiros do MVMC de Carballo, de Friol e das gandeirías da zona que introduciron estes animais

A romería de San Lourenzo, na Pena do Pico (Penamaior – concello de Becerreá) celebrará unha rapa das bestas e actividades de divulgación da cultura do cabalo que se desenvolverán durante o vindeiro domingo -11 de agosto-. Esta festividade conta co apoio da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.

Deste xeito, o programa da xornada recollerá conferencias sobre o cabelo galego e o seu uso no monte, a partir das experiencias de Puraga, dos comuneiros do MVMC de Carballo, de Friol e das gandeirías da zona que introduciron o cabalo para complementar o silvopastoreo.

“A iniciativa de Rente ao Couce e das gandeirías de aproveitar a romería popular e o entorno natural no que se celebra para celebrar a rapa e un programa divulgativo que contribúe a dimensionar a importancia desta tradición para a vida do cabalo no monte e que valoriza a contribución da gandería extensiva ao mantemento do territorio”, sinalou o deputado de Rural Daniel García, en compañía da deputada de Cultura, Iria Castro, durante o anuncio do programa coas ganaderías organizadoras.

Programa

11. 00 h.

Subida deportiva

12.00 h.

Charla: “A historia da romaría de San Lourenzo”. Xavier Moure

13.00 h.

Misa campestre

13.45 h

Sesión vermú e comida campestre

16.00 h.

Conferencia e demostracións sobre o cabalo galego e o seu uso no monte.

Presenta e modera. Miguel Cordero (Granxa Teixeiro E Pistón)

“O léxico da hipoloxía no galego oral e o cabalo galego. Morfoloxía e funcionalidade” Fernando Groba (Puraga)

“Presentación e explicación das fases da rapa do cabalo galego no monte e o seu uso como xestor do medio e da biomasa”. Ángel Buján (Lito de MVMC Carballo)

17.00 h

Rapa das Bestas

Ganderías : Teixeiro E Pistón, Ramos, Moreira, Liñares

19.00 h.

Grupo de Gaitas Os Trasnos

20.30 h. DJ DBC

21.30 h. Cea

23.00 h. Verbena