Cubicar madeira a vista de paxaro

A empresa galega de servizos forestais Asefor ten unha liña de traballo en torno ás posibilidades da tecnoloxía Lidar, conectada a un dron. O obxectivo deste proxecto é mellorar a eficiencia da xestión forestal, á vez que se optimiza o emprego do Lidar en monte. A motivación de levar a cabo esta iniciativa, xurdida no 2018, é “darlle resposta a unhas necesidades de servizos que consideramos que tiña o sector”, explica Alberto López Amoedo, enxeñeiro forestal de Asefor.

Dron equipado con Lidar: que é, como funciona e usos

Lidar é o acrónimo de ‘Light detection and ranging”, un dispositivo que, a partir da emisión de un conxunto de raios láser cara unha superficie, crea unha nube de puntos. “Pode utilizarse con calquera soporte fixo, coma un trípode, aínda que nós seleccionamos un dron porque nos resultaba máis axeitado obter unha vista cenital das masas forestais”, detalla Alberto López.

“No ámbito forestal, esta nube de puntos representa unha masa de vexetación ou unha árbore en concreto, por exemplo”, explica o enxeñeiro forestal. “Esta información permite, mediante unha serie de algoritmos, sacar os modelos dixitais do terreo, isto é, sacar o terreo debaixo desa masa por un lado, e sacar a superficie da masa forestal por outro, co cal, obtemos a altura da vexetación”, concreta.

“Unha vez obtida a nube de puntos que representa a figura en tres dimensións da masa forestal, extraemos métricas matemáticas que se relacionan coas existencias de madeira”, detalla Alberto López. Desta maneira, sobrevoando unha zona concreta á vez que se usa a tecnoloxía Lidar, obtéñense “alturas medias e máximas, a densidade desa masa de vexetación ou mesmo se pode chegar a cortar en medallóns e ver como de espesas son”, amplía o enxeñeiro.

Esta tecnoloxía é algo no que Asefor leva traballando desde o 2018. “A iniciativa xorde dunhas necesidades que nós vemos que existen no sector, como a realización de cubicacións de madeira áxiles e precisas, e da accesibilidade a unha tecnoloxía (Lidar) que existe, pero que temos que adaptar á complexidade da superficie do noso territorio. É preciso afinar os algoritmos de maneira individualizada en cada parcela que se probe, establecer un modelo de análise continuo vinculado ás medicións reais, e ir corrixindo os aspectos técnicos para obter medicións cada vez máis precisas”, expresa Alberto López.

O uso do Lidar para medicións forestais é un instrumento que se está desenvolvendo, pero a pretensión con esta liña de investigación é “ofrecerlle ós técnicos e empresas que traballen con nós, dunha maneira precisa e fiable, datos das existencias que hai nos montes que xestionan”, afirma López. “Se o algoritmo funciona correctamente, cuestión na que estamos traballando para conseguilo, poderíanse facer medicións precisas en tempo récord, e dar a información sobre a masa forestal en dous días”, comenta.

Igualmente, ademais da medición de existencias e da cubicaxe de madeira, este proxecto permitiría outros usos, como “a detección de camiños antigos, a determinación de límites entre montes, a identificación dalgún tipo de infraestrutura ou mesmo observar a evolución da vexetación de matorral ou o impacto do cambio climático, por exemplo, nun espazo determinado”, especifica Alberto López.

As posibilidades do Lidar semellan amplas. Alberto López explica que “é un instrumento que obrigará a normalizar a información porque vai existir a posibilidade de ter un territorio interrogado, e do que vamos obter todas as respostas ás preguntas que se lle formulen”, expresa o enxeñeiro.

“A tecnoloxía Lidar permite ter un territorio interrogado e obter del todas as respostas ás preguntas que se lle formulen” (Alberto López)

Do mesmo modo que aporta unha diversidade de vantaxes, o traballo co Lidar enfróntase a amplas dificultades, como o tempo meteorolóxico ou a necesidade de localizacións extremadamente precisas. “Son equipos moi caros e ademais, para voar o dron temos que ter unhas características meteorolóxicas óptimas, así como ter unha precisión subcentimétrica das coordenadas nas que se ubica a parcela de medición”, exemplifica o enxeñeiro, á vez que destaca “a necesidade de estar imbuídos co sector forestal para conseguir que estas técnicas teñan o seu efecto na práctica”.