“As cubertas vexetais en viñedo favorecen que o chan infiltre e reteña mellor a auga”

Quinta de Ventozelo é unha adega pertencente ao grupo Gran Cruz, a maior empresa exportadora de viño do Porto. Está situada no Val do Douro, unha rexión vitícola carectizada pola viticultura en pendentes e polas elevadas temperaturas e seca nos meses de verán.

Tiago Maia, responsable de Quinta de Ventozelo, explica que realizan sementeiras de cubertas vexetais con sementes de Fertriprado entre as liñas de vides desde o ano 2005, con bos resultados. “Hai numerosas vantaxes destas cubertas vexetais, entre as que destacaría a redución importante da erosión, e por tanto da perda de chan e nutrientes, especialmente nas viñas en pendente, e tamén o aumento da biodiversidade, con moita máis fauna auxiliar, tanto de insector polinizadores como mesmo de especies de paxaros como a perdiz”, destaca.

O responsable de Quinta de Ventozelo recoñece que “é certo que as cubertas vexetais teñen un custo de mantemento, pero as vantaxes son moito maiores que os inconvenientes”. O manexo é sinxelo: “Hai que realizar unha serie de cortes, en función das precipitacións, para manexar ben a cuberta”. “A sementeira -engade- tamén foi sinxela: no caso de Quinta de Ventozelo pasamos a escarificadora, a continuación realizamos unha sementeira manualmente e logo realizamos un pase de rodete triturador de vides, cunhas pesas encima para enterrar ben a semente. En canto ao abono, soamente utilizamos superfosfato de calcio como fertilizante de coberteira”.

En canto ao temor a que as cubertas vexetais compitan pola auga coa viña, Tiago Maia asegura que “é infundado, pois o que favorecen son unha maior infiltración e capacidade de retención de auga nos solos”. “Nunca notei ningún déficit hídrico anormal na viña debido a estas cubertas vexetais”, destaca.

Isto é así grazas a que Fertiprado dispón de mesturas biodiversas con variedades de ciclos moi curtos que permiten implantar cubertas vexetais que non fan competencia hídrica co viñedo e mesmo melloran a súa resistencia á seca nunha zona como o Val do Douro.