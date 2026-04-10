Cuarta edición do Foro Rural Sustentable, un espazo para pensar “un rural de prosperidade”

A cuarta edición do Foro Rural Sustentable celebrarase os días 17, 18 e 19 de abril en O Castro de Caldelas (Ourense), consolidándose como o principal espazo de encontro para os axentes que están a impulsar a transformación do medio rural en España.
O Foro nace cun propósito claro: converter o rural nun espazo de prosperidade, impulsando procesos reais de cambio a través do coñecemento, a colaboración e a xeración de propostas concretas.
O percorrido das edicións anteriores do Foro Rural Sustentable confirma algo esencial: o rural non necesita que falen por el. Necesita espazos propios onde pensar, debater, cuestionar e definir as condicións da súa prosperidade futura.
Nese sentido, o Foro Rural Sustentable 2026 nace para seguir consolidando ese espazo: un lugar onde o rural se proxecta con estratexia, activando a transformación a través dos verdadeiros axentes do cambio.
Para garantir esta proximidade coa realidade do día a día do rural, o pasado mes de decembro foi constituído o Comité Organizador, un órgano consultivo fundamental para alcanzar este propósito de transformación, composto por Marcos Pérez (Fundación Galicia Sustentable), Cristina Fernández-Armesto (Casa Grande de Xanceda), Xosé Lois Lamazares (Daveiga), Jesús Mazaira (Airas Moniz), David Sueiro (Gallo Celta), Nuria Varela-Puertas (Pazo de Vilane), Miriam Pérez (Galería Vilaseco) e José Manuel Andrade.
Programación
O traballo comeza o venres 17 cunha serie de sesións de traballo cos expertos invitados para xerar un documento base de propostas estruturadas, que servirá como punto de partida para o foro público.
O sábado 18, os asistentes invitados terán o privilexio de escoitar as reflexións e aprender directamente do profundo entendemento do medio rural que achegarán expertos da talla do escritor e comunicador Emilio del Río; o xornalista Manuel Campo Vidal; o politólogo Manuel Mostaza; a fundadora de Pazo de Vilane, Nuria Varela-Portas; Lucía Castro, xerente de Datalife, Hub de Innovación Dixital das PEMES Rurais; ou as novas granxeiras Lucía Martínez, Lucía López e Rocío Vázquez, que representan o futuro dun rural que xa está aquí.
A edición 2026 marca un punto de inflexión co traslado do Foro a unha nova sede en plena Ribeira Sacra: o Castelo de Ou Castro de Caldelas. Un lugar que invita a reflexionar sobre a prosperidade do medio rural, que nunca é azarosa, senón que xorde da capacidade dos territorios para organizarse, protexer os seus recursos e xerar comunidade.