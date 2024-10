Critican que a Xunta só anticipará aos gandeiros o 26% das axudas da PAC, cando a normativa permite o 70%

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras analizar os últimos datos publicados polo Ministerio de Agricultura, critica que as Comunidades Autónomas non fixeron uso da capacidade de realizar os anticipos da PAC ao 70% como autorizou a Comisión Europea e que puidese beneficiar a agricultores e gandeiros que actualmente se atopan nunha situación máis precaria. No caso concreto de Galicia, a Xunta só adiantará o 26%, case a metade da media española, que se situará no 53%.

Unión de Uniones explica que o pasado 13 de setembro, a Comisión autorizou a elevar ao 70% o anticipo das axudas directas da PAC que os Estados membros poden abonar a partir de mércores 16 de outubro, dados os problemas de liquidez aos que se enfrontan os agricultores e gandeiros, debido á climatoloxía desfavorable, os altos intereses financeiros e o encarecemento dos medios de produción.

Segundo datos do Ministerio de Agricultura, o montante de axudas directas da presente campaña elevaríase a 4.875 millóns de euros, o que implica as CCAA poderían facer efectivos 3.412 millóns de euros de agora ao próximo 30 de novembro, data na que se inicia o período de pago ordinario da PAC.

“Estamos afeitos a que se lle dea moita publicidade ao anticipo e véndase por parte das administracións como un apoio extraordinario aos agricultores o adiantar o 70% das súas axudas e que, logo, ningunha Comunidade Autónoma faga de verdade eses pagos”, critica a organización.

De feito, segundo os datos publicados na nota de prensa do Ministerio, esta situación volveuse repetir: deses 3.412 millóns de euros que poderían pagarse no anticipo (70%), só se alcanzarán os 2.600 millóns, o que apenas supón o 53%, “é dicir, practicamente coma se a Comisión non autorizase este incremento do anticipo que desde o Goberno de España cualificouse como un logro”.

Unión de Uniones lembra que, na campaña pasada, de entrada, os CC.AA arrincaron cun anticipo de pouco máis do 26% das axudas. Para a organización, “todo o que se pague no que queda de outubro, non se pode chamar xa anticipo”.

A situación por Comunidades Autónomas é dispar e só Castela-A Mancha, Castela e León e A Rioxa farán uso do potencial total deste anticipo. “En consecuencia, deixarán de chegar de forma anticipada ao campo 780 millóns de euros que poderían vir aliviar a situación de milleirros de agricultores e gandeiros con problemas de liquidez dado o contexto económico provocado polos custos de produción e fenómenos climáticos adversos en moitas zonas”, advirten.

“Entendemos que haxa que facer determinados controis para poder pagar”, sinalan desde a organización “pero, aínda que o anticipo aprobásese hai mes, xa se sabía que se ía autorizar desde moito antes e deberían terse preparado”. Unión de Uniones pediu en varias ocasións, tanto ao Ministerio como ás CCAA que fagan o necesario para que se poida pagar o anticipo mesmo sen finalizar os controis, algo que afecta especialmente ás axudas asociadas á gandaría. “As administracións teñen recursos suficientes para recuperar as cantidades que puidese abonar erroneamente” apuntan “e así non atrasarían o pago a miles de gandeiros polas posibles incidencias duns cantos”.

As axudas ao desenvolvemento rural tampouco se anticipan

Doutra banda, a organización lembra que o anticipo autorizado alcanza tamén ás axudas ao desenvolvemento rural ligadas ás superficies ou ás cabezas de gando e que, nestes casos, é mesmo máis alto, podendo chegar ao 85%. Con todo, sosteñen desde a organización que “estas si que non se pagan nunca por adiantado”.