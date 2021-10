Crise de prezos das materias primas … Unha boa oportunidade para mellorar

“Non hai mal que por ben non veña”. O refraneiro é sabio e aínda que ás veces a realidade non é como nos gustaría podemos tentar ter unha visión positiva e sacar algo bo de momentos complexos como o que estamos a vivir. Convídovos a pararnos un momento e que reflexionemos xuntos. De feito, reflexionar debe ser parte do noso traballo e ás veces é mellor facelo en compañía, sobre todo se é xunto a profesionais do sector que poidan achegar solucións nesa continúa toma de decisións que esixen os animais e o campo.

Esa toma de decisións en base a criterios técnicos e novos coñecementos levou ao noso sector a experimentar un espectacular aumento de produtividade nas últimas décadas. Esa evolución segue hoxe en día e probablemente nos próximos anos se intensifique, polo que teremos que adaptarnos a novos cambios e necesitaremos especializarnos cada vez máis. A demanda de alimentos segue crecendo e a superficie cultivable é limitada, iso unido a outros factores fai que os prezos das materias primas teñan oscilacións. Isto non é nada novo, pero nesta ocasión prodúcese nun contexto inquietante e cun aumento tan radical de prezos que preocupa ao sector.

Si, os prezos actuais das materias primas son alarmantes. A obriga de afrontar ese problema pode ser unha boa oportunidade para fomentar melloras, para eliminar produtos obsoletos e impulsar novas formas de facer as cousas coa axuda da tecnoloxía e os novos coñecementos. Pero, por onde empezamos?

Asesoramento profesional

En CECOAGRO ofrecemos un servizo de asesoramento persoal, porque non hai unha solución xeral senón solucións individuais para cada caso concreto. Contacta con nós para facer unha auditoría e reflexionar sobre estas e outras preguntas:

Que estás a facer mal? Como mellorar?

Como aproveitar mellor os recursos propios?

Que comprar? Que necesitas e que non necesitas?

A quen comprar? Que provedor é o máis adecuado?

Prezo ou calidade? Alternativas en momentos de prezos elevados

CECOAGRO conta cun equipo multidisciplinar dedicado a axudar aos profesionais para mellorar o rendemento dos seus negocios

É o momento de buscar alternativas de mellora cun asesoramento profesional que se basea en criterios técnicos e nos resultados económicos para poder reducir custos e, sobre todo, para aumentar o beneficio mesmo nestes tempos. CECOAGRO conta cun equipo multidisciplinar dedicado a axudar aos profesionais a mellorar o rendemento dos seus negocios.

Confianza nun grupo líder

Nestes tempos de inestabilidade é máis importante ca nunca confiar as nosas decisións e as subministracións da nosa gandería a unha empresa solvente. Máis de 50 anos axudando aos agricultores e gandeiros avalan a traxectoria do grupo Aresa neste sector.

CECOAGRO dispón dunha ampla gama de produtos de calidade para todo o sector agrícola e gandeiro

E no contexto actual de extremada volatilidade, tratamos de achegar certeza, seguridade e garantía aos nosos clientes. Desde o nacemento de CECOAGRO en 2003, a división dedicada a central de compras, complementamos a fabricación propia de pensos e fertilizantes cunha ampla gama de produtos de calidade para todo o sector agrícola e gandeiro:

– FERTILIZANTES

– EMENDAS CALIZAS

– FITOSANITARIOS

– SEMENTES

– ENSILAJE E ADITIVOS

– PENSOS DE GANDERÍA

– PENSOS DE MASCOTAS

– HIXIENE GANDEIRA

– XARDINERÍA

Aposta pola calidade

Anos de experiencia no sector agrícola-gandeiro fan que comprendamos e coñezamos á perfección as necesidades dos nosos clientes para adaptarnos a elas. Un dos piares do noso negocio é garantir un bo servizo. Os nosos produtos sempre chegarán no prazo, a forma e as condicións acordadas.

Non nos conformamos con cubrir as túas necesidades, queremos superar expectativas e innovar cada día. Os nosos produtos e servizos están en constante mellora e máis que un provedor, queremos ser un socio estratéxico.

Creamos produtos e servizos da máis alta calidade para mellorar a produtividade e a sustentabilidade das explotacións. En definitiva, con solucións que che permitan xerar máis valor.

Producimos e comercializamos pensos naturais de alta calidade, destinados a todas as especies. Facémolo sempre elaborando fórmulas personalizadas, seguras e sostibles. A adaptación ao cliente é a nosa base, tomamos nota dos seus requisitos nutricionais para, a continuación, desenvolver os mellores produtos en cada ciclo produtivo dos animais.

A nosa aposta pola calidade é total. Desde a selección de materias primas, pasando por todos os procesos produtivos, asegurando desta forma a trazabilidade en todo momento. Os nosos produtos elabóranse con materias primas 100% naturais, cos máis altos estándares de calidade, que perseguen o coidado e o benestar do chan, dos cultivos e dos animais. Un coidado no que tamén queremos participar mediante un asesoramento técnico e personalizado que permite ao cliente optimizar o uso de todos os nosos produtos.