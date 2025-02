‘CRF Timer’, a calculadora de ICL para seguir a liberación de nutrientes en Fertilizantes Encapsulados

Para que os cultivos se desenvolvan adecuadamente e alcancen o seu máximo potencial de rendemento, necesitan unha subministración equilibrada de nutrientes durante o seu ciclo de crecemento. Se hai moi poucos nutrientes dispoñibles, as plantas sufrirán carencias nutricionais, pero tamén un exceso de nutrientes pode provocar que o abono remate por perderse no medio ambiente.

Neste sentido, os Fertilizantes Encapsulados de liberación controlada (tamén chamados CRF, Controlled Release Fertilizers) son unha excelente ferramenta para satisfacer as necesidades concretas das plantas durante todo o ciclo de crecemento.

Unha única aplicación de Fertilizante Encapsulado pode brindar unha subministración constante de nutrientes de ata seis meses, dependendo da súa lonxevidade. Os Fertilizantes Encapsulados son abonos granulados recubertos cunha capa especial que controla a liberación dos diferentes nutrientes.

A duración do fertilizante de liberación controlada depende da súa lonxevidade programada e da temperatura do solo

Facer coincidir os nutrientes liberados coas demandas dos cultivos en cada momento evita que os nutrientes se perdan no chan, o que os sitúa como os fertilizantes máis eficientes e á súa vez, máis sostibles.

Lonxevidade dos Fertilizantes Encapsulados

Todos os Fertilizantes Encapsulados de ICL especifican a súa lonxevidade, é dicir, o período de liberación de nutrientes. Esta Lonxevidade é só unha indicación, xa que a taxa real de liberación de nutrientes dependerá das variacións na temperatura do chan. Cando a temperatura é máis baixa, os cultivos necesitan menos nutrientes, polo que o Fertilizante Encapsulado retarda a liberación de nutrientes. A medida que o chan se quenta, a taxa de liberación aumenta para satisfacer as maiores necesidades das plantas. As lonxevidades que especifica ICL para todos os seus Fertilizantes Encapsulados asúmense a unha temperatura constante do solo de 21°C.

Diferentes condicións alteran a taxa de liberación de nutrientes

Dado que a taxa real de liberación de nutrientes depende das condicións locais onde se sitúa o cultivo, ICL desenvolveu a ferramenta dixital en liña denominada “CRF Timer”, que é unha calculadora de precisión para axudar aos produtores para determinar que proporción de nutrientes encapsulados quedan no seu cultivo. A calculadora “CRF Timer” aproveita datos de 400 estacións meteorolóxicas en 48 países e utiliza estes datos para calcular a liberación real de nutrientes para cada localización.

Desenvolvido para a tecnoloxía de liberación E-Max

ICL deseñou o temporizador de Fertilizantes Encapsulados para todos os produtos ICL que empregan a tecnoloxía de liberación E-Max. Esta calculadora en liña é sinxela de utilizar. Estes son os pasos:

• Identificar a estación meteorolóxica máis próxima.

• Seleccionar o produto fertilizante e a súa lonxevidade.

• Introduza a data da aplicación do fertilizante.

A calculadora para Fertilizantes Encapsulados utiliza os datos da estación meteorolóxica para calcular a proporción de nutrientes que liberou o fertilizante e o que queda e está dispoñible para o resto do período de crecemento.

Planificación para as próximas campañas

Ademais, a calculadora “CRF Timer” para Fertilizantes Encapsulados tamén ten outro uso, xa que é ideal para deseñar unha estratexia de fertilización para futuras campañas de cultivo. Coñecendo a localización e o cultivo, pódese utilizar a aplicación para calcular que lonxevidade se adapta mellor ao cultivo e ás condicións.

Comece a usar o “CRF Timer” desde hoxe

Os agricultores que apostan por unha Agricultura de Precisión e apostan por un Fertilizante Encapsulado de liberación controlada como AGROMASTER de ICL, ou están a pensar en usalo esta campaña, teñen na ferramenta en liña “CRF Timer” unha axuda para coñecer a verdadeira dispoñibilidade de nutrientes do seu Fertilizante Encapsulado de liberación controlada e entrar na verdadeira Agricultura 4.0.