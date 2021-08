Crean a mensaxe !Covid piérdete! nunha leira de millo dunha granxa ecolóxica galega

Nunha granxa ecolóxica coruñesa, Casa Grande de Xanceda, converteron unha das súas leiras de millo en ecolóxico nun labirinto para os visitantes da granxa. Ademais, agocha unha mensaxe entre os seus camiños, unha que só se pode ver desde o alto e que manifesta o desexo de moitos: “COVID Piérdete!”

Para crear este labirinto Anti-COVID utilizouse tecnoloxía de agricultura de precisión. Esta tecnoloxía programa ao tractor cun sistema de guiado e orde de sementeira. O deseño do labirinto, elaborado a escala e forma da leira, introdúcese nun software de guiado que indica como percorrer e sementar a leira, neste caso, en forma de labirinto con mensaxe.

Os labirintos no millo teñen unha longa tradición en EEUU e en Gran Bretaña onde todos os anos millóns de persoas esperan ansiosos a que o millo estea o suficientemente alto como para poder inaugurar a tempada de labirintos.

Durante o percorrido que mide en total máis dun quilómetro, os visitantes atoparán claves que lles axudarán a escoller o camiño correcto (ou o erróneo), pasadizos secretos e até un millómetro!

O labirinto só durará até finais de setembro ou principios de outubro, cando será recolleito para alimento das vacas da granxa. En casa Grande de Xanceda todos os anos seméntanse entre 30 e 40 hectáreas de millo ecolóxico que logo servirán de alimento para as súas 300 vacas ecolóxicas.

VISITAS COMPLETAS EN AGOSTO, E NOVAS VISITAS EN SETEMBRO

Casa Grande de Xanceda recibe visitas en grupos pequenos e é imprescindible reserva previa a través da web, requisito indispensable para organizar as dúas actividades (visitas e traballo en granxa) e conservar unha granxa tranquila.

As visitas do mes de agosto xa se completaron, pero a partir do 2 de setembro ás 12.00h poderase reservar as visitas do mes de setembro dispoñibles a través da súa páxina web: https://www.casagrandexanceda.com/ecovisitas-particulares.html

Todas as visitas de setembro inclúen ecolabirinto, contacto directo cos animais. E degustación dos produtos ecolóxicos que se elaboran na granxa.