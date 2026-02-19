Cotizacións nesta semana do leite e dos produtos lácteos nos mercados internacionais

O Observatorio do Mercado Lácteo da Unión Europea publicou este mércores as cotizacións desta terceira semana de febreiro dos produtos lácteos, destacando a forte baixada do queixo e a leve recuperación do prezo da manteiga e do leite en po.
Está por ver se se consolida como tendencia á alza tras varios meses de baixadas debido a unha sobreoferta de leite a nivel mundial (estímase nuns 3 millóns de toneladas), debido ao incremento da produción o pasado ano nas principais potencias exportadoras: Un 1,9% na Unión Europea, un 2,4% en Nova Zelandia e un 2,5% en Estados Unidos.
En concreto, no territorio da UE as cotizacións desta terceira semana de febreiro para os produtos lácteos son as seguintes:
-Manteiga: 413 €/100 kg, -1 % nas últimas catro semanas
-Leite desnatado en po (SMP) 226 €/100 kg, +4,9 % ,,
-Leite enteiro en po (WMP): 309 €/100 kg, +0,3 % ,,
-Queixo cheddar: 335 € /100 kg -6% nas últimas catro semanas
O prezo do leite spot en Italia marca mínimos dos últimos anos e sitúase enos 0,25 euros o litro.
En Estados Unidos e Oceanía (Australia e Nova Zelandia) as últimas cotizacións están a ser á alza:
En canto ás últimas cotizacións do Global Dairy Trade (GDT), a principal subasta internacional de lácteos, operada pola cooperativa neozelandesa Fonterra, concluíu a súa poxa desta semana cunha suba dos produtos lácteos do 3,6 %. Así, houbo unha suba do 2,5 % no leite en po enteiro, o desnatado revalorizouse un 3 % respecto á última poxa; a cotización da manteiga subiu un 10,7 %, mentres que a cotización do queixo remontou nun 1%.
Por último, o informe do Observatorio do Sector Lácteo da Unión Europea avanza que os costes de alimentación para as ganderías de vacún de leite subiron de media nun 1 % nesta primeira semana de febreiro en relación a hai un mes e os de enerxía baixaron nun 0,6 %.