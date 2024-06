A Coruña acolle con éxito un showroom promocional dos viños de Monterrei

Sumilleres e representantes de hostalería descobren o potencial e a calidade dos viños da D.O. Monterrei

Máis de 200 persoas participaron no showroom celebrado en A Coruña, organizado pola Denominación de Orixe Monterrei, un evento que serviu de plataforma para presentar e dar a coñecer os viños desta rexión vitivinícola. A xornada contou coa presenza de sumilleres, propietarios e representantes de máis de 50 establecementos de hostalería da cidade e catro decenas de empresas de distribución.

Durante o evento, foron expostos os produtos de vinte bodegas rexionais, incluíndo Trasdovento, Pazo das Tapias, e outros nomes recoñecidos como Ladairo e Gargalo. Estas bodegas tiveron a oportunidade de mostrar os seus mellores caldos nun ambiente deseñado para destacar a calidade e a diversidade dos viños de Monterrei.

Ademais de probar os viños, os asistentes puideron participar no Túnel de Añadas, unha iniciativa que permitiu explorar a capacidade de guarda dos viños de cada unha das bodegas participantes. “Éxito rotundo, tanto de bodegas participantes como de asistentes a este evento”, afirmou Jonatás Gago García, presidente do C.R.D.O. Monterrei. Gago García tamén destacou a importancia de A Coruña como un mercado estratéxico para os viños de Monterrei, resaltando que o evento abriu novas oportunidades de comercialización para as bodegas.

Entre os establecementos presentes, figuraban nomes como Árbore da Veira, Attica 21 e restaurantes de renome como A Mundiña e El Refugio, ademais de varias vinotecas locais que mostraron interese en incorporar estes viños á súa oferta.

A Denominación de Orixe Monterrei, que abarca municipios como Verín e Oímbra, é recoñecida polos seus 720 hectáreas de viñedos traballados por 375 viticultores. Este tipo de eventos non só axuda a promover os produtos locais, senón que tamén reafirma o compromiso da D.O. Monterrei coa promoción e o desenvolvemento sustentable do seu sector vitivinícola.