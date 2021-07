Coragen® 20SC: O insecticida líder na protección do millo e da pataca

Coragen® 20SC co poder de Rynaxypyr é o produto innovador da empresa FMC Agricultural Solutions para gozar dun cultivo saudable e produtivo. Coragen® 20SC é un instrumento excelente para incluír nos programas de produción internacional e / ou Xestión Integrada de Pragas (IPM), e ofrece un excelente control de poboacións de insectos resistentes a outros insecticidas.

Despois de 10 anos engadindo experiencias e grazas ás vantaxes do poder de Rynaxypyr, Coragen® 20SC converteuse no produto de referencia en millo e patacas. Permite evitar ou minimizar os danos e facilita a obtención de cultivos de máxima calidade. Ademais, ten un impacto reducido sobre a fauna auxiliar, o que axuda a minimizar a necesidade de usar outros insecticidas e miticidas.

Especial para millo e pataca

Nas patacas, Coragen® 20SC é un insecticida innovador que controla eficazmente, por contacto e inxestión, as larvas e adultos do escaravello da pataca (Leptinotarsa decemlineata) e da polilla da pataca (Phthorimaea operculella), combinando o seu control ovicida co seu efecto directo sobre ovos, coa súa eficacia ovolarvicida e larvicida. A combinación destes tipos de actividade facilita o control efectivo do escaravello da pataca e da avelaíña, evitando danos á colleita (calidade e cantidade).

No millo, Coragen® 20SC reduce o% de plantas atacadas, así como a lonxitude das galerías de eirugas, garantindo un maior rendemento na colleita. O alto grao de control reduce significativamente o risco de contaminación por micotoxinas producido por Fusarium spp, que está intimamente relacionado coa presenza de eirugas no cultivo. A contaminación por micotoxinas representa unha ameaza para a saúde humana e animal e a Comisión Europea estableceu niveis máximos de toxinas Fusarium spp para o millo e os seus produtos derivados.

A aplicación de Coragen® 20SC non provoca un aumento nas poboacións de arañas, como ocorre cando se aplican outros insecticidas que afectan negativamente á fauna auxiliar (piretroides). Polo tanto, Coragen® 20SC contribúe a manter un equilibrio ecolóxico entre estas pragas secundarias e os seus inimigos naturais.

Coragen® 20SC reúne todos os atributos e vantaxes que queren ter produtores, exportadores, procesadores, cadeas de comercialización, técnicos, agricultores e consumidores nunha solución de control de insectos cun perfil optimizado.